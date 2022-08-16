شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل "محتجز الرهائن" بأحد بنوك بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النائب العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت الأسبوع الماضي، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.

وحسب موقع "سبوتنيك" على قرار النيابة العامة، التي أشارت إلى أنه تم إسقاط الدعوى بحق الشيخ وتقرر إخلاء سبيله بعد تنازل مصرف "فدرال بنك" عن الدعوى وعدم متابعتها.

واحتجز بسام الشيخ حسين الخميس الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.