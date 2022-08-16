شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 مواطنا فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 24 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بعد الاستيلاء على مراكبهم، واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من البلدة القديمة وسط الخليل ومن حي عين سارة ، و 6 شبان آخرين من بلدة سلواد و من قرية راس كركر و من دير جرير برام الله .

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من الأغوار شابا من بلدة طمون، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري، و 3 شبان من بيت لحم بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في مخيم الدهيشة، و 3 مواطنين من بلدة العيسوية في القدس.

وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات من قبل المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.