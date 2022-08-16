شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل وإصابة 26 شخصا جراء حرائق اندلعت بمخيمات النازحين بمأرب خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب اليمنية، مقتل وإصابة 26 شخصا في صفوف النساء والأطفال النازحين خلال 6 أشهر، جراء اندلاع حرائق بمخيمات النازحين بالمحافظة شمال شرقي صنعاء.

وأشارت الوحدة وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن مخيمات النازحين، شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، تسجيل 51 حادثة حريق لـ 51 مأوى داخل مخيمات للنازحين، ما أسفر عن سقوط 12 ضحية وإصابة 14 شخصا من الأطفال النازحين والنساء.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اندلاع حريق في مخيم الوحدة بقطاع جو النسيم ومخيم الحمة بالقطاع الجنوبي لمحافظة مأرب، وتسبب باحتراق مأوى 8 أسر نازحة.

يذكر أن أكثر من مليوني و222 ألفا و 530 فردا نازح خارج مناطقهم الأصلية، بحسب إحصائيات الوحدة التنفيذية، يعيش معظمهم في مأوى مؤقت أو في أكواخ بمحافظة مأرب.