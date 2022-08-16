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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيشهد مطار "فوستوتشني" الخريف المقبل إطلاق أول صاروخ روسي عامل بالنفتيل، بصفته وقودا بيئيا أقل خطورة.

موسكو بصدد إطلاق صاروخ عامل بالوقود البيئي

وسيطلق الصاروخ إلى مدار الأرض 3 أقمار صناعية للاتصالات من طراز "غونيتس – إم" والقمر الصناعي التجريبي من طراز ""سكيث - دي"".



صرح بذلك مدير عام مركز استثمار منشآت البنية التحتية الفضائية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، روسلان محمد جانوف على هامش منتدى "الجيش – 2022 " العسكري التقني.

وأوضح جانوف أن "سويوز - 2.1 بي" سيصبح أول صاروخ في العالم سيستخدم الوقود الجديد وأوضح أن القمر الصناعي "سكيث – دي" هو أول قمر صناعي سيطلق في إطار برنامج "سفيرا" الفدرالي الذي سيضمن وصول الإنترنت الفضائي عريض النطاق.

وأعاد الأخصائي الروسي إلى الأذهان أن عملية انتقال منصة الإطلاق "سويوز" في مطار "فوستوتشني" إلى التزويد بالوقود البيئي ثنائي المكونيْن في مطار "فوستوتشني" استغرقت عامين وضمت بضع مراحل. وتطلبت تلك العملية أولا تركيب المعدات والأجهزة التكنولوجية الجديدة، ثم توصيلها بالأنظمة العاملة.

وانتهت الأعمال في ديسمبر الماضي بعد انتهاء اختبارات منصة الإطلاق المزودة بالمعدات الجديدة للتزويد بالوقود "تفتيل".

وأضاف أن الاختبارات الأخيرة ستجري عند تحضير صاروخ "سويوز" للإطلاق إلى مدار الأرض في الخريف المقبل.

اكتشفت القوات الروسية بعد انسحاب المتطرفين الأوكرانيين من مواقعهم بمنطقة أرتيوموفسك في دونيتسك، حقائق تثبت تورط نظام كييف ورعاته الغربيين في انتهاك مباشر لمتطلبات اتفاقية جنيف.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي قال في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن أفراد الجيش الروسي اكتشفوا في 14 أغسطس في المواقع التي هجرتها وحدات اللواء الآلي الأوكراني رقم 72 جنوب مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أكثر من 50 لغما مضادا للدبابات من طراز EMP F2 فرنسي الصنع.

ولفت كوناشينكوف إلى أن هذه الألغام، بعد وضعها في موضع قتالي، لا يمكن إزالتها أو تحييدها، مشددا على أن استخدام هذه الألغام يعد انتهاكا صارخا لمتطلبات البروتوكول الثاني "بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والأشراك الخداعية والأجهزة الأخرى"، وهو جزء من اتفاقية جنيف لحظر أو تقييد استخدام الأسلحة العشوائية، والتي تم تبنيها في نيويورك في 10 أكتوبر 1980.



وبشأن حصيلة اليوم الماضي للعملية العسكرية في أوكرانيا، قال كوناشينكوف إن ضربات جوية ومدفعية أدت إلى مقتل أكثر من 20 من القوميين المتطرفين وإصابة ما يصل إلى 30 آخرين في منطقة خيرسون، إضافة إلى تصفية أكثر من 50 عنصرا وتدمير 6 قطع من المعدات العسكرية في دونيتسك.

وأشار إلى أن الجيش الروسي قصف خلال يوم سبعة مراكز قيادة وكذلك مواقع للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في 182 منطقة.

وذكر أيضا أنه تم تدمير محطة رادار في منطقة نيكولايف، ومستودع للذخيرة في دونيتسك ومستودع للوقود في منطقة خاركوف.

وفي إطار محاربة البطاريات تمت إصابة فصيليتين من راجمات الصواريخ "غراد" إضافة إلى قمع ثلاث فصائل من مدافع "غياسينت-بي" وخمس فصائل من مدافع هاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين دون طيار أوكرانيتين، كما اعترضت ثلاث قذائف صواريخ في الهواء.

ويبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 267 طائرة أوكرنية، و148 مروحية، و743 1 طائرة دون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4328 دبابة ومدرعة أخرى، و799 راجمة صواريخ، و3307 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4902 من المركبات العسكرية الخاصة.

خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى "الجيش-2022"، كشفت روسيا عن العديد من تقنياتها المتعلقة بمجال الفضاء لزوار المنتدى.

وحول الموضوع قال، مكسيم خارلاموف رئيس مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء: "كشفنا خلال فعاليات المنتدى عن حجرة تستخدم لتدريب رواد الفضاء عبر تقنيات الواقع الافتراضي، هذه الحجرة يمكن للرواد فيها أن يحاكوا عمليات الخروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف "خلال تدريب الرواد في مركزنا نعتمد مبدأ التدريب المعقد، أي القيام بعدة مهام في نفس الوقت، وعلى أجهزة محاكاة معقدة أيضا، هذه التقنيات التي نستعرض بعضا منها تظهر تطور أشكال وأساليب التدريب في الآونة الأخيرة.. نحن استعرضنا خلال المنتدى على سبيل المثال جهازا يحاكي عمليات خروج الرواد من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح وتدريبهم على فتح وقفل المحطة".



وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أنها ستكشف خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن صواريخ Angara-1.2، وRokot-M، وSoyuz-2، وSoyuz-5، وProton-M، وAngara- A5، ونماذج لأقمار "Electro-L "و "Arktika-M "و "Obzor-R" و"Resurs-PM "و "Aist-2T "و "Skif "و "Marathon" الروسية الجديدة أيضا، كما سيعرض عليهم نموذج لمركبة "أوريول" الفضائية التي ستستخدم في رحلات المريخ والرحلات الفضائية البعيدة.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.