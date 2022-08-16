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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شددت الرابطة الألمانية للصيادلة على أنه ينبغي العناية بالجلد جيدا عند العلاج بالكورتيزون؛ لأنه قد يؤدي لترقق الجلد وفقدان مرونته.

أطباء: ينبغي العناية بالجلد جيدا عند العلاج بالكورتيزون

وأضافت الرابطة أن الجلد عند العلاج بالكورتيزون يصبح أكثر حساسية للضوء، مما قد يؤدي إلى ظهور تصبغات لونية.



وللعناية السليمة بالجلد، ينبغي استعمال مستحضرات التنظيف والاستحمام الخالية من الصابون وذات الأس الهيدروجيني (pH) المحايد، مع مراعاة استخدام ماء فاتر وتجفيف الجلد برفق.

وبعد ذلك، ينبغي استخدام مستحضرات الماء في الزيت؛ حيث إنها تمد الجلد بالدهون، ومن ثم تعمل على ترطيبه ومنحه ملمسا ناعما.



ومن المهم أيضا حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية بواسطة كريم واق ذي عامل حماية (SPF) يبلغ 50.

جدير بالذكر أن العلاج بالكورتيزون قد يخلف العديد من الآثار الجانبية، وهو ما يمكن التقليل من مخاطره، من خلال تعاطيها بشكل صحيح.

وينصح اتحاد روابط الصيادلة الألمان بتناول أدوية الكورتيزون في الفترة بين السادسة والثامنة صباحا، وهي الفترة التي يقوم فيها الجسم بإنتاج الكورتيزون بنفسه، وبالتالي لا يسبب تعاطي المستحضرات أية مشكلة للجسم.

وبالنسبة لمرضى الربو، الذين يستعملون البخاخ المحتوي على الكورتيزون، فإنه يتعين عليهم غسل الفم جيدا بعد الاستعمال، وذلك لتجنب تهيج الغشاء المخاطي المبطن للفم.

ومَن يتعاطى الكورتيزون على مدار فترة طويلة، ينبغي عليه الإكثار من تناول الفيتامينات والكالسيوم لتجنب الإصابة بهشاشة العظام. كما يمكن تجنب الإصابة بتهيج المعدة من خلال تعاطي مضادات الحموضة.

أشارت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إلى أن العلاج بمستحضرات الكورتيزون لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ونصحت الجمعية الألمانية بضرورة أن يصاحب العلاج بالكورتيزون من البداية نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين "د".

ونصح الأطباء الألمان أيضا بضرورة قياس كثافة العظام بصورة منتظمة، كما يمكن للأطباء المعالجين وصف الأدوية التي تمنع فقدان العظام أو التي تساعد على بناء العظام، وعادة ما يتم استعمال مستحضرات الكورتيزون في علاج الأمراض الروماتيزمية، ويمكن للجسم تحمل هذه المستحضرات بصورة جيدة عندما يتم استعمالها لفترة قصيرة، حتى مع الجرعات المرتفعة.

ولكن عند استعمال مستحضرات الكورتيزون لفترة طويلة، أي لمدة ثلاثة شهور أو أكثر، فعندئذ لا يمكن استبعاد الآثار الجانبية، والتي تشمل انخفاض كثافة العظام، وهو ما يؤدي بدوره إلى الإصابة بهشاشة العظام، وتشير تقديرات الجمعية الألمانية إلى أن 30 إلى 40% من المرضى، الذين تم علاجهم بالكورتيزون لمدة أربع سنوات ونصف تقريبا، تظهر لديهم حالات كسور حالية أو قديمة.



وتكمن المشكلة في أن الكثير من المرضى لا يشعرون بأن كسور العظام الصغيرة حدثت بسبب العلاج الدوائي، ولذلك غالبا ما يتم تجاهلها وعدم علاجها، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام وتجدد الكسور.

وأشارت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إلى أن كثافة العظام تقل بنسبة تصل إلى 12% خلال 3 إلى 6 شهور الأولى من العلاج بمستحضرات الكورتيزون، وتؤكد هذه النسبة ضرورة الوقاية من هشاشة العظام.



ومن الملاحظ أن حظر الإصابة بالكسور يتراجع بعد انتهاء العلاج بالكورتيزون، ولذلك ينبغي تناول مستحضرات الكورتيزون بأقل قدر ممكن مع اتباع التدابير الوقائية ضد هشاشة العظام المحتملة.



أظهرت دراسة أجراها باحثون من تايوان أن الإصابة بهشاشة العظام تزيد من خطر الإصابة بمرض "باركنسون" لدى كبار السن.

وأوضحت الدراسة أن كبار السن المصابين بهشاشة العظام، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل، معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض باركنسون في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لموقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إن الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب الحركة هذا بنسبة 41% مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.

وأشار الباحثون، في نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية "رعاية وأبحاث التهاب المفاصل"، إلى أنه على الرغم من أن هشاشة العظام يمكن أن تؤثر على اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري، فإن أولئك الذين يعانون من هذه الالتهابات في الركبة والورك أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون من أولئك الذين يعانون من أشكال أخرى من المرض.

ونقل الموقع عن المؤلف المشارك في الدراسة، الدكتور شين ليانج بان، قوله "يمكن أن تؤدي الإصابة بالتهاب المفاصل ومرض باركنسون معًا إلى زيادة خطر السقوط".

وأضاف بان، وهو أخصائي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بجامعة تايوان الوطنية، أن "ضعف الحركة المرتبط بهشاشة العظام قد يخفي الأعراض الحركية المبكرة لمرض باركنسون".



وأشارت الدراسة، التي فحصت بيانات ما يقرب من 67 ألف شخص بالغ في تايوان تتراوح أعمارهم بين 50 و64 على مدى أربع سنوات، إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين يعانون من هشاشة العظام، والتي تحدث عندما يتآكل الغضروف الذي يغطي نهايات العظام عند المفاصل بمرور الوقت، في حين أن النصف الآخر لم يكن يعاني من هذه الحالة.