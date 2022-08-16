شكرا لقرائتكم خبر عن فرص سقوط أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..
السعودية:
توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة.
في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
ولايزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
الإمارات:
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الكويت:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على بعض المناطق .
وفى المساء يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق على بعض المناطق .