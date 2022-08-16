شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليست المرة الأولى.. "وزير تشابه الأسماء" يثير جدلا كبيرا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق مجلس النواب المصري، صباح السبت الماضي، على التعديلات الوزارية التي شملت 13 حقيبة.

وشهدت الحكومة المصرية، بموجب الإجراء الأخير، تعديلات عدة، بحيث ترك عدد من الوزراء مناصبهم لصالح آخرين، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح الأحد.

ومن بين الوزارات التي شملها التعديل الأخير، التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والصحة والسكان، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، وغيرها.

ووسط الاهتمام الواسع بالقرارات الأخيرة، عاش أستاذ جامعي واقعة طريفة، تمثلت في تلقيه للتهاني من جانب معارفه، بعدما ظن بعضهم أنه شغل منصب وزير السياحة والآثار، وهذا بسبب تشابه اسمه مع الوزير الجديد.

الدكتور أحمد محمود عيسى خبير الآثار

وحرص الأستاذ الجامعي، الذي يُدعى أحمد محمود عيسى، على إيضاح الصورة عبر حسابه الشخصي بـ "فيسبوك"، كاشفًا أن مثل هذه الواقعة حدثت له قبل 9 أعوام كاملة.

وكتب الدكتور أحمد عيسى منشورًا قال خلاله: "أنا اسمي د. أحمد محمود عيسى أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة.. خالص الشكر لمن هنؤوني بالوزارة لتشابه الأسماء للمرة الثانية".

وأردف: "المرة الأولى كان اسمه: د. أحمد عيسى أحمد، والمرة الثانية الآن د. أحمد عيسى طه.. خالص التهاني لمعالي الوزير المحترم".

وبالعودة إلى العام 2013، تبين أن الدكتور أحمد عيسى أحمد قد تولى حقيبة السياحة والآثار في مايو/ أيار، وسرعان ما خرج من الوزارة في يوليو/ تموز من نفس السنة.

الدكتور أحمد عيسى طه وزير الآثار المصري الجديد

وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014، توفي الدكتور أحمد عيسى أحمد داخل أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد عيسى طه، تولى منصب وزير السياحة والآثار المصرية خلفًا للدكتور خالد العناني.