شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالى يبحث مع السفير الإماراتى تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى الإثنين مع سفير دولة الإمارات لدى الصومال محمد أحمد العثمان الحمادى، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبه، أكد سفير دولة الإمارات استعداد حكومة بلاده لدعم الصومال فى مختلف المجالات الإغاثية والأمنية والاقتصادية، والتنمية والبنية التحتية.