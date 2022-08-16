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رئيس الوزراء الصومالى يبحث مع السفير الإماراتى تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى الإثنين مع سفير دولة الإمارات لدى الصومال محمد أحمد العثمان الحمادى، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


ومن جانبه، أكد سفير دولة الإمارات استعداد حكومة بلاده لدعم الصومال فى مختلف المجالات الإغاثية والأمنية والاقتصادية، والتنمية والبنية التحتية.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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