شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السوري: قدمنا جميع التسهيلات لتأمين عودة المهجرين لوطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون أن بلاده قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم، مشيرا إلى أنها سمحت بدخولهم بموجب جوازات سفر سورية حتى وإن كانت منتهية أو أي وثيقة تثبت أنهم مواطنون سوريون ومعالجة أوضاعهم في المراكز الحدودية بشكل فوري دون تكليفهم المراجعة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء الرحمون مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين والوفد المرافق، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم بطريقة آمنة وميسرة.

وأوضح الرحمون أن وزارة الداخلية السورية سمحت بدخول الأطفال المولودين خارج القطر برفقة ذويهم بموجب شهادة ميلاد مصدقة وتكليف ذويهم مراجعة مراكز الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، منوها بأنه تم ربط جميع المراكز الحدودية مع قاعدة البيانات المركزية للشؤون المدنية بهدف حصول العائدين على وثائق الأحوال المدنية من المراكز مباشرة.

ومن جهته، قال الوزير اللبناني "إن العمل يجري مع الحكومة السورية لتذليل كل العقبات التي تعترض عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، وهناك إيجابية كبيرة من دمشق في هذا الملف"، داعيا المنظمات الدولية إلى المساعدة في هذا الشأن.