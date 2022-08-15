شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات الأمنية السورية تقتل قيادات فى تنظيم (داعش) بالمنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الجهات الأمنية المختصة في سوريا،اليوم الاثنين، من قتل قيادات في تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية نوعية بريف درعا في المنطقة الجنوبية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني قوله إن الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية نوعية في مدينة "طفس" بريف درعا الشمالي الغربي، وتم القضاء على الإرهابي "محمود أحمد الحلاق" الملقب "أبو عمر الجبابي" وهو من أبرز متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابي"أبو عمر" كان يتزعم الجناح العسكري للتنظيم الإرهابي في حوض اليرموك سابقا ومسؤول معسكرات التدريب وكان يعمل مع الإرهابي المقتول "أبو سالم العراقي" والإرهابي "عبد الرحمن العراقي".



وكانت الجهات الأمنية السورية المختصة قد أعلنت،الأربعاء الماضي، القضاء على قيادي في داعش يدعى "أبو سالم العراقي" خلال عملية نوعية في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.