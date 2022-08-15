شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: إطلاق نار على دورية عسكرية بالبقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار من قبل مجهول أثناء توجهها لضبط سيارة مسروقة توفرت معلومات عن وجودها بمنطقة وادي فعرا بالبقاع (شرقي لبنان).



وأوضح الجيش - في بيان اليوم الاثنين أن قوة من الجيش توجهت للمنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهول يقود السيارة، بمساندة مواطن لبناني على دراجة نارية بدون لوحات.



وأشار إلى أن القوة ردت على مصدر النيران، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أنه مطلوب بجرائم سرقة، فيما لاذ سائق السيارة المسروقة بالفرار وضبطت السيارة والدراجة النارية.