شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي ما يتداوَل عن طلب رئيس الوزراء عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، الاثنين، ما يتم تداوله عن طلب الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية.

وأكد المزرم، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، أن ما نُشر في بعض الحسابات الإخبارية لا أساس له من الصحة، مشددا على احترام رئيس مجلس الوزراء الكويتي للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها.