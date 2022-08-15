شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من الخليل والقدس، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى داهمت حارة الجعبري شمال شرق الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، واعتقلت فلسطينيين اثنين عقب دهم وتفتيش منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا من منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى أحد مراكزها في المدينة.

وفي السياق، اعتدت مجموعة المستوطنين بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في وقفة احتجاجية دعت لها بلدية بيت ليد شرق طولكرم؛ احتجاجا على قيام مستوطنين بنصب خيام وبيوت متنقلة فوق أراضي "أبو لوقا" المحاذية لمستوطنة "عناب".