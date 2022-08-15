شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبى يبحث مع قبيلة المقارحة جهود المصالحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، ظهر الإثنين عدداً من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، الذين أعلنوا دعمهم للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأشاد الوجهاء والأعيان بدور رئيس المجلس الليبي – بحسب بيان صحفي - ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه الاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.