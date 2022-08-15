شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات إماراتية-أمريكية حول المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن مباحثات إماراتية أمريكية جديدة، تتناول المجالات الدفاعية والعسكرية، ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن المباحثات جمعت الفريق الركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، في أبوظبي، بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي، والمسؤول العسكري الأمريكي، خلال اللقاء علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق الاجتماع إلى التباحث في المجالات الدفاعية والعسكرية، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتناول الرميثي وكوريلا في النقاش عدداً من القضايا والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.