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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حددت الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي يساعد التخلي عن تناولها، على تعزيز منظومة المناعة.

هل التخلي عن بعض المواد الغذائية يعزز منظومة المناعة؟.. خبيرة توضح

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن الإفراط بتناول الحلويات والمشروبات الكحولية يضعف منظومة مناعة الجسم. لذلك تنصح باستبعاد هذه المواد من النظام الغذائي في فترة ازدياد الإصابات بمرض "كوفيد-19"، لأن التخلي عنها يعزز منظومة مناعة الجسم.



وتقول، "عند الإفراط بتناول الحلوى أو البسكويت أو الكعك أو شرب المياه الغازية المحلاة، ثلاث مرات في اليوم أو أكثر، سيلحق الضرر بمنظومة مناعة الجسم. لأن السكر المضاف إلى هذه المواد سيقلل من نشاط خلايا منظومة المناعة خلال 2-3 ساعات بعد تناولها. أي أن الجسم يفقد المقاومة للعدوى الفيروسية".

وتضيف، وينتمي مرضى السكري ومن يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات إلى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19". لذلك تنصح باستبعاد هذه المواد من النظام الغذائي في فترة ازدياد الإصابات بهذا المرض.

وتشير، إلى أن المشروبات الكحولية تساهم أيضا في إضعاف خلايا منظومة مناعة الجسم.

وتقول، "يخفض الكحول نشاط خلايا منظومة المناعة. وهناك من يعتقد أن 50 غراما من الكحول يعقم كل شيء داخل الجسم. بيد أن هذا اعتقاد خاطئ. لأن الكحول يلحق الضرر بالجسم فقط".

وتضيف، ليست هناك جرعة آمنة من الكحول. لذلك من أجل تعزيز منظومة المناعة من الأفضل الامتناع نهائيا عن شرب الكحول.

أعلنت الخبيرة يوليا ليميشيفا، أن حفظ وتخزين المواد الغذائية بصورة صحيحة يساعد على إطالة صلاحيتها وجودتها.

وتشير ليميشيفا في حديث لوكالة prime الروسية، إلى أن حفظ المنتجات والأطعمة في الثلاجة بصورة صحيحة وفق درجة حرارة كل رف من رفوفها يطيل صلاحيتها ويحافظ على جودتها.



ووفقا لها، يجب الانتباه إلى أن درجة الحرارة في الثلاجة تختلف من رف إلى آخر.

وتقول، "فمثلا باب الثلاجة يصلح لحفظ الصلصات والمشروبات والمربيات. الرفوف العليا للثلاجة تصلح لحفظ الأطعمة سريعة التلف مثل اللحوم ومنتجات الألبان المختلفة. وتصلح الرفوف السفلى والأدراج، لحفظ الفواكه والخضروات".

وتؤكد الخبيرة، على أنه من الضروري حفظ الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان منفصلة ومن الأفضل أن تكون مغلفة ولكن ليس بأكياس النايلون بل في أكياس ورقية أو علب كرتونية.

وتضيف موضحة، من الأفضل حفظ الأطعمة الجاهزة في الرفوف الوسطية للثلاجة في علب أو حاويات. كما تنصح بعدم وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة.

وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يتبعن نظاما غذائيا نباتيا يرتفع خطر الإصابة لديهن بكسر الورك بنسبة 33% مقارنة بمن يأكلن اللحوم.

شاركت أكثر من 26000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و69 عاما من جميع أنحاء المملكة المتحدة في الدراسة، وقيمت مخاطر الإصابة بكسر الورك بين النباتيين، والنساء اللواتي يتناولن الأسماك ولكن ليس اللحوم، واللواتي يتناولن اللحوم في بعض الأحيان مقارنة مع الذين يتناولون اللحوم بانتظام.

ولاحظ الباحثون بعد نحو 20 عاما،822 كسرا في الورك بين النساء، نحو 3%، وأن ارتفاع خطر الإصابة بكسر الورك كان فقط بين النباتيات مقارنة بالنساء اللواتي تناولن اللحوم بانتظام.

وتم استخلاص البيانات من دراسة مجموعة النساء في المملكة المتحدة، والتي تتعقب النساء بمرور الوقت لتقييم المخاطر بين النظام الغذائي والصحة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جيمس ويبستر: "دراستنا تسلط الضوء على المخاوف المحتملة فيما يتعلق بخطر كسر الورك لدى النساء النباتيات، ومع ذلك فهي لا تحذر الناس من التخلي عن النظم الغذائية النباتية، كما هو الحال مع أي نظام غذائي، من المهم فهم الظروف الشخصية وما هي العناصر الغذائية. اللازمة لنمط حياة صحي متوازن".