شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، الإثنين، 23 ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 395 حالة مقارنة بأمس.

طوكيو تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 38 شخصا، بانخفاض بواقع 4 حالات عن الأحد، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ العدد على الصعيد الوطني 607 أشخاص، بانخفاض بواقع 6 حالات مقارنة بأمس الأحد.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 14 مليونا و423 ألفا و315 حالة، والوفيات 33 ألفا و844، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



يعد باكسلوفيد أحدث علاج لأعراض فيروس كورونا، وهو يساعد أصحاب الاختبار الإيجابي في تقليل مخاطر الذهاب إلى المستشفى، فماذا نعرف عنه؟

منحت إدارة الغذاء والدواء (FDA) دواء باكسلوفيد Paxlovid تصريح استخدام طارئ (EUA) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر ويزن 88 رطلًا على الأقل ومعرض لخطر كبير للإصابة بمرض شديد.

باكسلوفيد هو أول دواء لمنع الحمل مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم ويمكن تناوله في المنزل للمساعدة في منع المرضى المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة بالمرض لدرجة أنهم بحاجة إلى دخول المستشفى.

ويحتوي العقار، الذي طورته شركة فايزر ويتكون من نوعين من الأدوية العامة هما nirmatrelvir وritonavir، على الكثير من الإيجابيات، إذ أدى إلى انخفاض بنسبة 89% في خطر الاستشفاء والوفاة في التجربة السريرية التي دعمتها اتفاقية الاتحاد الأوروبي (EUA).



كما أنه أرخص من العديد من عقاقير كورونا، وربما أكثر ما يبعث على الاطمئنان هو أنه من المتوقع أن يعمل ضد متغير Omicron.

ونقل موقع Yale Medicine عن خبراء الأمراض المعدية في جامعة ييل ميديسين إجابات أبرز الأسئلة شائعة حول باكسلوفيد.

باكسلوفيد هو علاج مضاد للفيروسات يتكون من دواءين منفصلين مجمعين معًا، وعندما تتناول جرعتك المكونة من ثلاث أقراص فإن اثنتين من هذه الحبوب ستكونان nirmatrelvir، الذي يثبط إنزيمًا رئيسيًا يحتاجه فيروس كورونا من أجل صنع جزيئات فيروس وظيفية.

بعد العلاج بـnirmatrelvir، لم يعد الفيروس المنطلق من الخلايا قادرًا على دخول الخلايا غير المصابة في الجسم، والتي بدورها توقف العدوى.

والآخر هو ريتونافير، وهو دواء كان يستخدم في السابق لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ولكنه يستخدم الآن لزيادة مستويات الأدوية المضادة للفيروسات.

كعلاج لـ "كوفيد-19"، يقوم ريتونافير بشكل أساسي بإيقاف عملية التمثيل الغذائي لنيرماترلفير في الكبد، بحيث لا ينتقل من جسمك بالسرعة، مما يعني أنه يمكن أن يعمل لفترة أطول، ما يمنحه دفعة للمساعدة في مكافحة العدوى.

يجب أن تأخذ باكسلوفيد في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض، ومثل جميع الأدوية المضادة للفيروسات يعمل هذا العلاج بشكل أفضل في وقت مبكر من مسار المرض.

يقول جيفري توبال، طبيب متخصص في الأمراض المعدية بجامعة ييل للطب والذي يشارك في تحديد بروتوكولات علاج COVID-19 لمرضى مستشفى ييل نيو هافن: "بمجرد إصابتك بالفيروس لأكثر من أسبوع، فإن الضرر الذي يلحق بالجسم في الحالات الشديدة لا يمكن أن يتراجع عن طريق مضادات الفيروسات".

تؤخذ 3 حبات باكسلوفيد مرتين يوميًا لمدة 5 أيام لدورة كاملة تضيف ما يصل إلى 30 قرصًا.

أقراص دواء باكسلوفيد المعالج لأعراض كورونا

يقول سكوت روبرتس، طبيب متخصص في الأمراض المعدية في جامعة ييل ميديسن: "أعتقد أنها مقارنة جيدة. التاميفلو دواء مضاد للفيروسات يقلل من أعراض الإنفلونزا، وكلاهما عبارة عن حبوب مضادة للفيروسات يتم تناولها بوصفة طبية فقط تُعطى في وقت مبكر من المرض".

ويضيف: "يتم تناول تاميفلو مرتين في اليوم لمدة 5 أيام، ويجب أن يبدأ في غضون 48 ساعة من ظهور الإنفلونزا، وإذا أعطي للمريض أكثر من ذلك فإنه لا يغير مسار الإنفلونزا".

هناك اختلافات بين الاثنين، بدءًا من الطريقة التي تمت دراستها بها، إذ أظهر الباحثون أن باكسلوفيد يمكن أن يمنع دخول المستشفى والموت، وفقا للطبيب.

ويتابع: "لكن نظرًا لأن الإنفلونزا تسبب عددًا أقل من الحالات الشديدة، فقد ركزت التجارب السريرية على ما إذا كان عقار تاميفلو يمكن أن يقصر مدة مرض الإنفلونزا وهو ما حدث بالفعل".

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام Paxlovid للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر والذين يزنون 88 رطلًا على الأقل، لكن من أجل التأهل للحصول على وصفة طبية يجب أيضًا أن تكون قد حصلت على نتيجة اختبار إيجابية وأن تكون في خطر كبير للإصابة بمرض شديد جراء كورونا.

هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك بعض الحالات الأساسية، بما في ذلك السرطان أو السكري أو السمنة أو غيرها، أو أن يكون عمرك 65 عامًا أو أكثر.

قدمت شركة Pfizer لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات من تجربة سريرية أجريت في الفترة بين منتصف يوليو/ تموز وأوائل ديسمبر/ كانون الأول في عام 2021.

وأظهرت البيانات أن المشاركين (جميعهم لم يتم تلقيحهم) الذين تم إعطاؤهم Paxlovid كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض شديد بنسبة 89% والموت مقارنة بالمشاركين في التجربة الذين تلقوا علاجًا وهميًا.

وفي حين أن التوصية هي تناول باكسلوفيد في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، فإن المشاركين في التجربة السريرية تناولوا الدواء في غضون 3 أيام.

أطلقت شركة فايزر تجربة إكلينيكية في مارس/ آذار لدراسة سلامة وفعالية عقار باكسلوفيد لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا والذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كوفيد -19 وكانت نتيجة اختبارهم إيجابية للفيروس، والذين لم يدخلوا المستشفى أو معرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

بينما يُصرح باستخدام Paxlovid للمراهقين والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، ويزن 88 رطلًا على الأقل.

ولكن نظرًا لأن العديد من الأطفال يصل وزنهم إلى 88 رطلا وهذا يُعتبر وزنًا بالغًا، فقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتمديد EUAs للأدوية مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وريمديسفير في الفئات العمرية الأصغر، كما يضيف الدكتور توبال.

أجريت تجارب Paxlovid السريرية قبل أن تصبح Omicron والمتغيرات الفرعية اللاحقة مثل BA.5 هي السائدة، لكن شركة Pfizer تقول إن الدواء يعمل ضد المتغير شديد العدوى.

وتزعم ثلاث دراسات معملية أنها تدعم هذا، وأجريت اثنتان من هذه الدراسات بواسطة شركة فايزر، بينما أجريت الثالثة بواسطة شركة فايزر بالشراكة مع مدرسة إيكان للطب في جبل سيناء، لكن لم يتم نشر هذه الدراسات بعد في المجلات الطبية المحكمة.

ويوضح الدكتور روبرتس أن معظم الأشخاص الذين يتناولون باكسلوفيد لا يجب أن يتعرضوا لأعراض جانبية خطيرة، مضيفا: "عادة ما يكون باكسلوفيد جيد التحمل".

ولكن يجب على الأشخاص التوقف عن تناول Paxlovid والاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور إذا واجهوا أيًا من العلامات التالية لرد فعل تحسسي:

- قشعريرة

- صعوبة في البلع أو التنفس

- تورم في الفم أو الشفتين أو الوجه

- ضيق الحلق

- بحة في الصوت

- الطفح الجلدي

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى ما يلي:

- حاسة التذوق متغيرة أو ضعيفة

- إسهال

- زيادة ضغط الدم

- آلام العضلات

- وجع بطن

- غثيان

- الشعور بتوعك بشكل عام

هناك قائمة طويلة من الأدوية التي قد يتفاعل معها باكسلوفيد، وفي بعض الحالات قد لا يصف الأطباء باكسلوفيد لأن هذه التفاعلات قد تسبب مضاعفات خطيرة.

تتضمن قائمة الأدوية التي يتفاعل معها باكسلوفيد بعض الأدوية التي يتناولها مرضى الزرع، إضافة إلى الأدوية الأكثر شيوعًا مثل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب.

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ويوضح الدكتور توبال أن باكسلوفيد يقلل أيضًا من التمثيل الغذائي لمضادات التخثر أو مميعات الدم، التي يعتمد عليها العديد من كبار السن، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات تلك الأدوية في الجسم إلى درجة تكون فيها غير آمنة.

كما أنه يتفاعل مع الأدوية الخافضة للكوليسترول مثل ليبيتور، ولكن التغلب على ذلك أقل صعوبة بالنسبة للمرضى، ويضيف: "إذا توقفت عن تناول ليبيتور لمدة خمسة أيام، فلن يحدث شيء سيئ".