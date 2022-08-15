شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من بلدتي دير أبو مشعل وبيرزيت شمال رام الله، و7 من بلدة بيت فجار ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى شاب من بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين من قرية زبوبا بجنين، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة الرام شمالا ومن بلدة حزما شرقا ومن قرية الجديرة شمال غرب القدس.