شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مادة غذائية تساهم في التخلص من دهون البطن.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحذر أخصائيو التغذية بشكل دائم من الدهون الحشوية التي تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري.

مادة غذائية تساهم في التخلص من دهون البطن.. تعرف عليها!

تقول أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية روكسانا إحساني إن "الدهون الحشوية، ليست نفس دهون المعدة التي قد تراها".

وأضافت: "على الرغم من أن الدهون الحشوية غير مرئية من الخارج، إلا أنها يمكن أن تؤثر على صحتك عن طريق رفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بحالات معينة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين وحتى بعض أنواع السرطان".

تتمثل إحدى طرق تقليل الدهون الحشوية في إجراء بعض التعديلات الغذائية، ويمكن البدء بإضافة أحد أفضل الأطعمة التي تعمل على التخلص من دهون البطن وهي حسب إحساني: الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم.

قالت إحساني: "أشارت الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د قد تكون مرتبطة بدرجة أقل من الدهون الحشوية". "لذلك، فإن الزبادي اليوناني العادي أو الخالي من الدسم أو قليل الدسم هو الغذاء الأول الذي يجب على الناس إضافته إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا يتطلعون إلى تقليل الدهون الحشوية".

وأضافت إحساني: "يحتوي الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم عادة على 20-23 غراما من البروتين لكل كوب واحد، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في تقليل الجوع لأنه يعزز الشعور بالشبع، كما أنه يجعلك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام عندما يكون لديك بروتين موجود في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة".

يستغرق البروتين وقتا طويلا للهضم والتمثيل الغذائي، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ووجدت الأبحاث أيضا أن تناول البروتين العالي مرتبط بمؤشر كتلة الجسم المنخفض، ومحيط الخصر الأصغر، ومستويات الكوليسترول الجيد HDL (الجيد)، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبادي على مستنبتات حية ونشطة تُعرف باسم البروبيوتيك والتي تساعد في دعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.



غالبا ما يُطلب منا تجاهل الجوع، لكن من الأفضل في الواقع الانصياع إلى جسدك عندما يخبرك أن الوقت حان لتناول الطعام، كما يقول العلماء.

وترتكز العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة على تجاهل الشعور بالجوع - على سبيل المثال عند حساب السعرات الحرارية أو تناول الطعام فقط في أوقات معينة من اليوم.

وتشير الأبحاث إلى أن الثقة في شهيتنا وتناول الطعام عندما نشعر بالجوع - تسمى الأكل بشكل حدسي - أفضل لصحتنا النفسية والجسدية. وفي إحدى الدراسات، كان أولئك الذين تناولوا الطعام بشكل حدسي أكثر عرضة لوزن أقل والشعور بالسعادة مع أجسادهم من أولئك الذين قيدوا تناولهم للطعام.

وقال الباحثون إن الانسجام مع إشارات أجسامنا كان أكثر أهمية من اتباع "أحدث نظام غذائي عصري أو خطة لتناول الطعام".



وفي الاستطلاع عبر الإنترنت، أجاب أكثر من 6000 شاب في ثماني دول على أسئلة حول احترام الذات ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وهو مقياس لمعرفة ما إذا كان الفرد يتمتع بوزن صحي أو غير صحي.

ونظر الباحثون في ثلاثة أنماط لتناول الطعام - حدسية وعاطفية ومقيدة.

ويعرف الأكل العاطفي بأنه استجابة للإشارات الداخلية مثل الشعور بالتوتر أو الحزن. والأكل المقيد مقيد بشكل صارم بهدف فقدان الوزن أو الحفاظ عليه. ووجد التحليل أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يأكلون بشكل حدسي، كانوا أكثر سعادة مع أجسادهم. كما كان لديهم ثقة أعلى بأنفسهم ووزن أقل.

ومن ناحية أخرى، ارتبطت المستويات الأعلى من الأكل المقيد والعاطفي بانخفاض رضا الجسم وتقدير الذات وزيادة الوزن.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة شارلوت ماركي، من جامعة روتجرز في نيوجيرسي: "تشير الرسائل باستمرار إلى أنه من المهم تجاهل إشارات الجوع والشبع في أجسادنا، لكن الثقة في أجسادنا وتناول الطعام عندما نشعر بالجوع يبدو أنه أفضل".