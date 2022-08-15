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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن علماء كلية التغذية والسياسة في جامعة تافتس ومختبر مستشفى كليفلاند، أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

علماء يحذرون من تناول اللحوم الحمراء (الأسباب)



وتشير مجلة Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology، إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة.

ودرس الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.

وتسعى نتائج الدراسة، للتأكيد على أن استهلاك كمية كبيرة من اللحوم الحمراء التي خضعت لمعالجة بسيطة، يزيد من خطر تصلب الشرايين بنسبة 15 بالمئة، وتناول أطعمة مختلفة ذات مصدر حيواني بنسبة 18 بالمئة.

ويشير الباحثون، إلى أنهم لم يكتشفوا علاقة بين تناول لحوم الدواجن والأسماك والبيض وبين هذه الأمراض.

أعلنت الدكتورة روكسانا إكساني، خبيرة التغذية، أنه لا ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والكلى تناول اللحوم الحمراء.

وتشير الخبيرة في تصريح لموقع Eat This، Not That، إلى أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول ومستوى ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب وحتى السرطان.



وتقول، "تدعي بعض الدراسات العلمية، أن الإفراط باستهلاك اللحوم الحمراء يزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري، ويسبب انخفاض متوسط العمر ".

وتضيف، وفقا للخبراء، أكثر اللحوم الحمراء ضررا هي التي خضعت للمعالجة - النقانق والصوصج ولحم الخنزير المقدد وغيرها من المنتجات المحتوية على نسبة عالية من الملح، التي تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وبالإضافة إلى هذا، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بتناول اللحوم الحمراء.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب على الأشخاص المصابين بمتلازمة ألفا-غال، أي رد فعل تحسسي لجزيء الغالاكتوز عدم تناول اللحوم الحمراء. وفقًا لأخصائي التغذية جوناثان فالديز، لأن تناولهم للحوم الحمراء، يمكن أن يسبب الطفح الجلدي والغثيان والقيء وآلام القلب والإسهال والسعال والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم والتهاب الشفتين أو العينين أو الحلق.

وتضيف، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب والكلى بتناول اللحوم الحمراء بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المتحولة والبروتينات. كما يشمل هذا الأشخاص الذين شخصت إصابة أحد أفراد عائلتهم بسرطان القولون. لأن اللحوم الحمراء غالبا ما تسبب بالذات هذا النوع من السرطان.

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن البعض لا يمكنهم تصور وجبة طعامهم من دون لحوم، في حين استبدلها الآخرون بأطباق شهية من الخضروات.



ويحذر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، عشاق اللحوم المشوية والمقلية من الإفراط في تناولها، لأن اللحوم الحمراء تسبب مشكلات صحية ومنها الخطيرة جدا.

ويقول، "ينسب سرطان القولون تقليديا إلى اللحوم. وأصبح معروفا اليوم أن اللحوم ليست السبب الرئيسي في الإصابة بتصلب الشرايين، ولكنها تبقى عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء".

ويضيف، ولكن هذا لا يعني يجب التخلي عن تناول أطباق اللحوم الشهية، حيث يمكن تناولها بكميات محدودة، 2-3 مرات في الأسبوع. ولكن الشيء الوحيد الذي يجب التخلي عن تناوله فعلا هو اللحوم ومنتجاتها، التي خضعت لمعالجة قاسية، "لأن جميع أنواع النقانق والسجق هي مواد مسرطنة".

ويشكك مياسنيكوف، بالإضافة إلى ذلك، النقانق المصنوعة من النباتات، ويقول، "هذه مصنوعة من مكونات نباتية وطعمها مقرف يثير الاشمئزاز. وأعتقد ليس فيها أي فائدة. فما الدافع لتناولها. وينصح النباتيون بتجنب تناولها أيضا".

كشف الدكتور الروسي الشهير الكساندر مياسنيكوف في مقابلة تلفزيونية الأسباب الرئيسية للإصابة بمختلف أنواع السرطان.



ويشير الدكتور، إلى أن أمراض الأورام الخبيثة تسببها المواد المسرطنة، واكثرها انتشارا هو دخان التبغ. ويقول، "هذا الدخان هو السبب في 40% من حالات الإصابة بأنواع السرطان المختلفة. وهؤلاء هم من مدخني السجائر مباشرة، أو مدخن غير مباشر، أو أشخاص يعيشون بين مدخنين. لأن دخان التبغ يحتوي على نحو 700 مادة مسرطنة".

ومن بين المواد المسرطنة أيضا معلبات سمك الصابوغة (Sprattus)، والزيوت النباتية التي يعاد استخدامها في الطهي. ويقول "في الواقع نحن نعرف أن المواد الغذائية المسرطنة، هي المواد المدخنة والمقلية والموالح.لأن الملح يعتبر مادة تسبب سرطان المعدة، وكذلك النقانق ولحم الخنزير المقدد والصوصج، التي جميعها مدرجة في قائمة المواد المسرطنة، المسببة ليس فقط لسرطان المعدة، بل لأنواع مختلفة من السرطان".

ويضيف، وتوجد المواد المسرطنة في مواد البناء أيضا. الحديث هنا عن الرادون والرصاص ومختلف أنواع الورنيش وكذلك الاسبست، الذي يعتبر السبب الرئيسي لإصابة مئات آلاف الأشخاص بسرطان الرئة.

ووفقا للدكتور، من أسباب الإصابة بالسرطان هو نمط الحياة الخامل وعدم ممارسة النشاط البدني والعدوى المرضية. فمثلا التهاب الكبد B وC يسببان سرطان الكبد، وفيروس الورم الحليمي البشري، يسبب سرطان عنق الرحم، وبكتيريا Helicobacter pylori تسبب سرطان المعدة. ويسبب الكحول سرطان الثدي لدى النساء والرجال.