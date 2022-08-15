شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد سعيها للوصول إلى تسوية شاملة لتحقيق السلام باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، أن بلاده تسعى بالشراكة مع جميع الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين باليمن.

جاء ذلك خلال لقاء أول سلطان بن محمد النعماني، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص باليمن تيموثي ليندركينج، والذي تناول بحث المقترحات الأممية لتوسيع بنود الهدنة وتثبيتها، والمساعي القائمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية الملحة في اليمن، حيث تم الاتفاق على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

من جهته.. نقل المبعوث الأمريكي شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلطان عمان هيثم بن طارق، على نجاح المساعي العُمانية لتمديد الهدنة في اليمن، ودعمها للجهود الأممية والأمريكية لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة اليمنية.