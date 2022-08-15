شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد موقفها الثابت بشأن سياسة الصين الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، موقف بلاده الثابت بشأن سياسة الصين الواحدة، وحرص المملكة على أن يعم السلام والأمن الأراضي الصينية ودول القارة الآسيوية لما فيه خير وصالح شعوبها، منوهًا بمجالات التعاون البرلماني بين المملكة والصين في المحافل البرلمانية الدولية، وذلك خلال لقائه اليوم الأحد، أنور حبيب الله سفير الصين لدى مملكة البحرين.

وقال رئيس مجلس الشورى البحريني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، إن نمو روابط الصداقة بين البحرين والصين في جميع المجالات، عكس عمقًا في العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين والشعبين.

من جهته، عبر السفير الصيني عن الاعتزاز بالروابط المتينة بين الصين الشعبية ومملكة البحرين، وحرص البلدين المتواصل على فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، ودعم الجهود الثنائية الرامية لتقوية وترسيخ العلاقات الصينية البحرينية.