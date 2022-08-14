شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: مقتل 3 عسكريين وجرح 3 آخرين بسبب عدوان على مدينة طرطوس السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية أن العدوان أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت مساء اليوم /الأحد/ وما زالت لأهداف وصفتها بالمعادية في سماء مدينة طرطوس السورية وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.