شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف فى سماء طرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت مساء اليوم /الأحد/ وما زالت لأهداف وصفتها بالمعادية في سماء مدينة طرطوس السورية وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.