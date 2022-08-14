شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف فى سماء طرطوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت مساء اليوم /الأحد/ وما زالت لأهداف وصفتها بالمعادية في سماء مدينة طرطوس السورية وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.
وأشارت الوكالة السورية -في نبأ عاجل لها- إلى سماع دوي انفجارات في محيط مدينة طرطوس يتم التحقق من طبيعتها وأسبابها.
يذكر أن مدينة طرطوس تقع في غرب سوريا، على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.