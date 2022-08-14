شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن العثور على عبوات ناسفة من مخلفات داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة العراقية اليوم الأحد عن تفكيك 77 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في قاطع عمليات كركوك.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن "قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثاني عشر بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة تمكنت خلال عملياتها الأمنية لتفتيش وتطهير منطقة (كبيبة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، من العثور على 77 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع ".

واضافت أنه "تم تدميرها وإتلافها موقعيا من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

وثمن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الدور الكبير الذي لعبته فرنسا ضمن التحالف الدولي في الوقوف مع العراق وشعبه في التصدي لعصابات "داعش" الإرهابية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والخبرات اللازمة للمؤسسة العسكرية العراقية، مؤكدا عمق التعاون العسكري الذي يربط البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، أن ذلك جاء خلال لقائه المحلق العسكري الفرنسي الجديد، والملحق العسكري السابق في العراق، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وشكر رئيس أركان الجيش العراقي الملحق العسكري الفرنسي السابق الذي انتهت مهام عمله في البلاد على جهوده في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً له النجاح في عمله وحياته.