شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود البحرى التونسى يُحبط 11 عملية هجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطَ حرس الحدود البحرى التونسى 11 عملية هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل الجنوبية التونسية فى اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.



وأفادتْ مصادرُ أمنية تونسية أنه تم خلال العملية إيقاف 219 مهاجراً غير شرعى يحملون جنسيات مختلفة، مشيرة إلى إحالة جميع الموقوفين على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى شأنهم.

يذكرأن، أحبطت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 12 عملية اجتياز بطريقة غير شرعية للحدود البحرية التونسية، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان له، أنه تم إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من الغرق في البحر، كانوا يستعدون للإبحار باتجاه الأراضي الأوروبية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني التونسي قد صرح، الجمعة أيضا أنه تم إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 76 مجتازا، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المتحدث، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بقابس وجبنيانة من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط لديهم مبلغا ماليا من العملات التونسية والأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.