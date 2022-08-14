شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يعزى الرئيس السيسى والبابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي معزيا فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال فى لبنان .

وأجرى ميقاتي اتصالا برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي معزيا بالضحايا.

كذلك أرسل ميقاتي برقية تعزية للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معزيا الكنيسة القبطية وذوي الضحايا بالحادث الجلل الذي اوقع ضحايا وجرحى.