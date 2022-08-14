شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مملكة البحرين عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها الشقيق وأسر وعائلات الضحايا جراء حريق كنيسة "أبو سيفين" في المنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.