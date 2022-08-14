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برلمان لبنان يبعث برقيتي تعزية للرئيس السيسي والبابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

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القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

 

وجاء فى نص البرقية"ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة فى كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، باسم الشعب اللبنانى وباسمى الشخصى وباسم المجلس النيابى أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصرى الشقيق بأحر التعازى سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام والامن والتقدم والاستقرار .

 

كما بعث برى ببرقية ثانية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معزيا بالضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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