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الصومال يدعو المنظمات الإنسانية إلى إغاثة المتضررين من موجة الجفاف

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القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك في كلمة القائم بأعمال سفير الصومال لدى المملكة العربية "أبشِر ورسمي ديرشي" في المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) في العاصمة السعودية الرياض، حول الوضع الإنساني في الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد. 

وأشار السفير الصومالي ديرشي إلى أن حكومة بلاده تبذل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية جهود حثيثة لإغاثة المتضررين من موجة الجفاف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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