شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يدعو المنظمات الإنسانية إلى إغاثة المتضررين من موجة الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك في كلمة القائم بأعمال سفير الصومال لدى المملكة العربية السعودية "أبشِر ورسمي ديرشي" في المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) في العاصمة السعودية الرياض، حول الوضع الإنساني في الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد.

وأشار السفير الصومالي ديرشي إلى أن حكومة بلاده تبذل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية جهود حثيثة لإغاثة المتضررين من موجة الجفاف.