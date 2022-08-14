شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الأحد، ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات العام الدراسي المقبل.

حقيقة ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات المصرية

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها مطلقًا.



وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي، أن أي قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

وأهاب المتحدث الرسمي للوزارة بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة في الأوساط الجامعية.

تنسيق الجامعات 2022، هو الشغل الشاغل لمئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مصر، الخميس.

وانطلقت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022، الخميس، حيث يفتح باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويستمر فتح باب تسجيل الرغبات حتى يوم الإثنين 15 أغسطس/آب.

وكانت وزارة التعليم العالي في مصر قد أعلنت الحد الأدنى للقبول في الجامعات، وجاءت الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب فيها 22475 طالبا.

أما الشعبة الهندسية فدرجاتها 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب فيها 15220 طالبا، أما الشعبة الأدبية فدرجاتها 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وعدد الطلاب فيها 80063 طالبا.



وأكدت وزارة التعليم العالي فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، داعية الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويستوجب على الطالب عند تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022، تحديد النطاق الجغرافي الأقرب لمحل إقامته، حيث يتم مراعاة التوزيع الجغرافي، ومن ثم يمكن القيام بعملية تدوين الرغبات.

ويحتاج الطالب في بعض الأحيان إلى تعديل بياناته أو تبديل الرغبات، حيث يمكن القيام بذلك بكل سهولة ويسر من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى، وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، لذا لا يمكن إعطاء ذلك الرقم لأي شخص.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى تسجيل الرغبات على موقع التنسيق من خلال الخطوات التالية:

فتح رابط موقع التنسيق

أدخل رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي

اضغط على الخطوة التالية وهي التأكد من البيانات

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2022.

كما أعلنت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن مجموعة من الإرشادات، ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.



الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022