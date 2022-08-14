شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: قوات الاحتلال تلقى القبض على منفذ عملية إطلاق النار فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلى القبض على منفذ عملية إطلاق النار في القدس، الأحد، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أكد بيان للشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، وقوع عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس، مما أدى لعدد من الإصابات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهجوم أدى إلى 7 إصابات، من بينها 3 بحالة خطيرة، في عملية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية بالقدس، قرب حائط البراق.

وأشارت المصادر إلى أن منفذ الهجوم هرب من موقع العملية، وأن الشرطة الإسرائيلية بدأت عملية مطاردة منفذ إطلاق النار في أحياء القدس.

ووصل العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأوا في إغلاق المكان، والتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه به الذي هرب.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس.