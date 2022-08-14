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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد Lenovo للكشف هاتفها الجديد الذي سيعمل بنظام أندرويد، ومزود بكاميرات وتقنيات عالية الأداء.

ومن المفترض أن تكشف Lenovo عن هاتف Legion Y70 الجديد قبل منتصف أغسطس الجاري، وأن يحصل هذا الهاتف على شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

Lenovo تستعد للكشف هاتفها الجديد

وسيعمل هذا الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث مع واجهات ZUI 13، كما يمكنه العمل مع شبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وسيحصل الهاتف على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وبطاية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، ويمكن شحن 80% من سعة هذه البطارية في غضون نصف ساعة تقريبا.

تستعد OnePlus لطرح ساعة ذكية جديدة يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة، تنافس تلك التي تحققها ساعات آبل.

ومن المفترض أن تحصل ساعة OnePlus Nord Watch على هيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وأن تزود بشاشة لمسية مستطيلة الشكل منحنية الحواف بمقاس 1.31 بوصة.

وستعمل الساعة على الأغلب بمعالج Exynos 9110، ومعالج رسوميات Mali T733، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، كما ستجهز بذاكرة داخلية 16 غيغابايت.

وستزودها OnePlus بمكبرات صوت ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، ومستشعر لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات حديثة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.

وسيكون بإمكان هذه الساعة العمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي أندرويد وiOS، كما سيمكنها الاقتران مع أحدث شبكات الإنترنت اللاسلكية، وستزود بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام لتحديد موقعها في حال فقدانها، وستطرح بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والذهبي، وبسعر منافس قد لا يتجاوز الـ 115 دولارا على الأغلب.

كشفت عملاقة صناعة التقنيات Garmin عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على ميزات تجعلها من أفضل الأجهزة الذكية المحمولة لمحبي السفر والتجوال.

ومن أهم ما يميز هذه الساعة هو قدرتها على شحن بطاريتها من الضوء وأشعة الشمس، فضلا عن أن بطاريتها تمكنها من العمل لـ 150 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة، وعلاوة على ذلك فقد حصل هيكلها على حماية من الماء تمكن المستخدم من الغوص بالساعة لعمق 100 م.

وحصلت ساعة Garmin Enduro 2 الجديدة على هيكل متين مضاد للصدمات والخدوش، مقوى بألياف الكربون، ومجهز بغطاء خلفي من التيتانيوم، كما زودت بشاشة AMOLED دائرية بمقاس 1.4 بوصة دقة عرضها (280/280) بيكسل.

وزودت الساعة بأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وخرائط طوبوغرافية وخرائط لتسهيل تحديد الوجهة والموقع، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi، وأحدث أنظمة بلوتوث للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.



كما دعمتها Garmin بحساسات متطورة لمراقبة الحالة البدنية للمستخدم، وحساسات لمراقبة معدلات نبض القلب ونسب الأكسجة في الدم، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابيت تكفيها لحفظ أكثر من 2000 أغنية ومقطع صوتي، فضلا عن مكبرات صوت عالية الأداء.

كشفت سامسونغ خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية من أبرزها كان هاتف Galaxy Z Flip4 الجديد القابل للطي.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل طولي الشكل قابل للطي من منتصفه، أبعاده (165.2/71.9/6.9) ملم، وزنه 187 غ، مضاد للماء وفق معيار IPX8، ومحمي بزجاج +Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يعادل 426 شمعة/م تقريبا.



والشاشة الخارجية لهذا الجهاز جاءت Super AMOLED بمقاس 1.9 بوصة، دقة عرضها (260/512) بيكسل، يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الوقت والتاريخ والمكالمات والرسائل الواردة للهاتف.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل فيها عدسة f/2.4 للتصوير العريض.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Li-Po بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واطا.