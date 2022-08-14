شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا والجزائر يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطب العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء محمد رافع مدير المستشفى العسكري الموريتاني في نواكشوط مباحثات مع وفد من الأطباء العسكريين بالجيش الجزائري برئاسة العقيد الطبيب أحمد محمد لزهر.

وذكر الجيش الموريتاني - في بيان صحفي - أن زيارة الوفد العسكري الجزائري تأتي في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين.. موضحا أنه خلال الزيارة اطلع الوفد على أجنحة وأقسام المستشفى العسكري وتفقد جميع التطورات التي شهدها المستشفى العسكري في الفترة الأخيرة.



وأشار البيان إلى أن الوفد الجزائري زار بعض المنشآت والمراكز الطبية للجيش والشرطة والدرك الموريتاني، وكذلك مدرسة التخصصات الطبية، والمديرية العامة لخدمات الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن.