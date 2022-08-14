شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين العميد فائز منصور قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن في اليمن رشاد العليمي، تعيين العميد فائز منصور قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ، فقد أصدر رشاد العليمي القرار رقم 27 لسنة 2022، والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى إلى رتبة لواء.



وذكرت الوكالة أن المادة الثانية من القرار قضت بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالنشرات العسكرية.