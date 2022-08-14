شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، الستار على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للمرحلة، ويبحث المئات من الطلاب المسجلين للمرحلة الأولى شعبة علمي علوم، ويبلغ عددهم نحو 22 ألف طالب وطالبة عن تنسيق كلية الطب 2022 وغيرها من كليات القطاع الطبي سواء لكليات طب الأسنان أو الصيدلة أو العلاج الطبيعي أو التمريض.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

وكشفت مصادر أن اللجنة العليا للتنسيق ستحدد الأعداد المقرر قبولها بكل قطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة كليات القطاع الطبى وبناء عليه يتم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وفي النقاط التالية، عدد وأسماء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة في إطار متابعها لملف تنسيق القبول بالكليات والتي منها تنسيق كلية الطب 2022.

كليات الطب الحكومية

كلية طب جامعة القاهرة «قصر العيني»، كلية الطب جامعة عين شمس، كلية الطب جامعة الإسكندرية، كلية طب جامعة المنصورة، كلية طب جامعة أسيوط، كلية طب جامعة الفيوم، كلية طب جامعة بني سويف، كلية طب جامعة المنيا، كلية طب جامعة بنها، كلية طب جامعة المنوفية، كلية طب جامعة كفر الشيخ، كلية طب جامعة الزقازيق، كلية طب جامعة جنوب الوادي، كلية طب جامعة قناة السويس، كلية طب جامعة طنطا، كلية طب جامعة بورسعيد، كلية طب جامعة سوهاج، كلية طب جامعة دمياط، كلية طب جامعة أسوان، كلية طب جامعة حلوان، كلية طب جامعة السويس، كلية طب القوات المسلحة.

كليات الطب البشري في الجامعات الخاصة

كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية طب جامعة 6 أكتوبر، كليه طب جامعة النهضة جامعة الجيزة الجديدة، كلية طب جامعة الدلتا، كلية طب جامعة بدر بالقاهرة، كلية طب الجامعة الحديثة، كلية طب جامعة الملك سلمان، كلية طب جامعة الجلالة، كلية طب جامعة ميريت.

تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات، يتزايد البحث من قبل الطلاب حول تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات بالتزامن مع انطلاق تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني صباح اليوم، حيث مازال البحث مستمر حول مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات بكافة الجامعات حتى يتعرف كل طالب على الكلية التي من المتوقع أن يتم ترشيحه إليها وفقا لمجموعه في المرحلة الثانوية العامة، وخلال السطور القادمة سنتعرف معا على مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات الشعبة الادبية والعلمية.



مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات للشعب الثلاثة:

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0.

تنسيق الكليات اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0

سياسة واقتصاد السويس 349.0.

سياسة واقتصاد بني سويف 344.0.

تنسيق الكليات ألسن عين شمس 339.0

ألسن كفر الشيخ 350.0.

ألسن عين شمس 340.0.

ألسن الفيوم 339.0.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0.

ألسن بني سويف 335.0.

ألسن أسوان 333.0.

ألسن المنيا 333.0.

ألسن سوهاج 332.0.

ألسن الأقصر 331.0.

إعلام القاهرة 339.0.

إعلام المنوفية 336.0.

إعلام بني سويف 330.0.

تنسيق الجامعات 2022

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0.

إعلام جنوب الوادي 326.0.

آثار القاهرة 328.0.

آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0.

آثار دمياط 330.0.

آثار عين شمس 329.0.

آثار ولغات مطروح 325.0.

آثار الفيوم 325.0.

آثار أسوان 324.0.

آثار الأقصر 323.0.

آثار سوهاج 322.0.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

كلية طب القاهرة 380.0

كلية طب عين شمس 378.0

الطب بجامعة أسيوط 373.0

كلية طب الأسنان عين شمس 372.0

طب الأسنان القاهرة 372.0

كليةطب الأسنان أسيوط 370.0

الطب البيطري القاهرة 356.0

كلية طب بيطري أسيوط 356.0

علاج طبيعي القاهرة 366.0

صيدلة أسيوط 364.0

صيدلة القاهرة 364.0

صيدلة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353.0

هندسة القاهرة 356.0

هندسة أسيوط 327.5

هندسة عين شمس 349.0

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0.

ألسن عين شمس 339.0.

علوم أسيوط 338.0.

علوم عين شمس 336.0.

علوم بنات عين شمس 332.0.

كلية علاج طبيعي 90%.

– كلية طب بيطري 88%.

– كلية علوم 90.3%.

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية 86%.

– كلية ألسن 89%.

– كلية هندسة 80%.

– كلية إعلام 87%.

يتصدر تنسيق الكليات 2022، قوائم الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، نظرًا لحرص قطاع عريض من الطلاب، على التعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وموعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2022.

حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، من تنسيق الكليات 2022، انطلاقًا من يوم الخميس، الموافق، 13 أغسطس 2022، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق الكليات 2022، خطوات تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ضمن الخدمات التي يواصل الموقع تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

انطلق تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يوم الخميس، الماضي، الموافق، 13 أغسطس 2022، ما يجعل الطلاب حريصين على التعرف على قواعد وخطوات تسجيل الرغبات.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الكليات 2022 المرحلة الأولى، سوف يستمر لمدة 5 أيام من يوم انطلاقه، على أن ينتهي يوم الاثنين، الموافق، 13 أغسطس 2022،

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

وعلى حسب تصريحات سابقة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، قال إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة هذا العام بلغت %75.04 وهى نسبة أكثر من العام الماضي الذي بلغ 74.04%، وأن تنسيق الجامعات 2022، سيكون منخفض مثل تنسيق الجامعات2021، حيث أن نسبة النجاح كانت مقتربة من العام الماضي وهو ما يمكن أن يضع ملامحًا لمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، كما أن هذا العام يوجد العديد من الأماكن الشاغرة التي أتُيحت حديثًا داخل الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية.