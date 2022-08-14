شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت تونس عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها على إثر إقدام أحد المطلوبين أمنيا على تفجير نفسه عند محاولة ضبطه من عناصر الأمن السعودي؛ مما أسفر عن وقوع عدة إصابات في محيط التفجير.