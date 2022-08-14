شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين التفجير الانتحاري بجدة.. وتؤكد على حشد الجهود الدولية لاستئصال الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري، الذى وقع فى جدة بالمملكة العربية السعودية. مجددة تضامنها مع المملكة فى كفاحها ضد الإرهاب.

ووجهت الجزائر - فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها- التحية للمهنية العالية لقوات الأمن السعودية، التى تمكنت بكل احترافية من إحباط هذه العملية الإرهابية، والحفاظ على سلامة المواطنين.. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولى من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها؛ وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف؛ بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، وفعلية وأكثر حزما فى مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة فى مختلف أنحاء العالم.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أفادت الجمعة بأن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف؛ مما أسفر عن مقتله وإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الأمن فى حى "السامر" بمحافظة جدة.