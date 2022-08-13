شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يحبط 12 عملية هجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، عن إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 184 مجتازًا، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.