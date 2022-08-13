شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية اللبنانى: نرفض أن يدفع طلاب المدارس ثمن إضراب الموظفين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التربية والتعليم العالى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبى على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لافتتاح العام الدراسي المقبل عبر تأمين حقوق المعلمين بجميع مسمياتهم ودفع المتأخرات المستحقة لهم واعادة النظر برواتبهم ودفع المنحة الاجتماعية والحوافز وكذلك بدلات النقل، لافتا إلى أهمية تعاون الجميع خصوصا وزارة المالية لدفع الرواتب ومنح الموظفين فى وزارة التربية حقوقهم في الوقت المناسب، رافضا ان يدفع أى طالب ثمن اضراب الموظفين في الوزارة.

وأضاف في تصريحات له عقب لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون اليوم أنه اتخذ اجراءات سريعة، وتم تعيين موعد لتسليم الشهادات الرسمية للطلاب الناجحين ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات سواء في لبنان او فى الخارج، داعيا في المقابل للتعاون من الجميع، وان تستجيب وزارة المالية لمطلب دفع حقوق الموظفين في الوقت المناسب.

وأشار الى القلق الكبير حول مستقبل الجامعة اللبنانية إذا لم تلق الدعم والمال اللازمين لتتمكن من الصمود والاستمرار، موضحا أنه عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة خصوصا الوضع التربوي بعد انجاز الامتحانات الرسمية.