شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يضبط كمّيات من الأسلحة والمخدرات بعد تبادل لإطلاق النار ببعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، ضبط كميات من الأسلحة الحربية، والذخائر، والمخدرات، خلال مداهمة نفذتها قوة من الجيش لمنزل أحد المطلوبين بحي الشراونة ببعلبك (شرقي لبنان) بعد تبادل لإطلاق النار لم يسفر عن إصابات.

وأكد الجيش في بيان، أن قواته نفذت مداهمة لمنزل مواطن ضبطت به أيضا كمية من حبوب الكبتاجون بالإضافة إلى سيارتين، موضحا أن القوة تعرضت أثناء المداهمة إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وقاذف /آر بي جي/ فردّت على مصادر النيران، وتتم المتابعة لضبط مطلقي النار.



على صعيد متصل، ألقت دورية من مديرية المخابرات بالجيش القبض على مواطنين لبنانيين اثنين و5 سوريين بمنطقة صحراء الشويفات بمحافظة جبل لبنان لإقدامهم على السرقة وترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهم 400 ظرف من مادة الكوكايين وكمية من الحشيش وهواتف خلوية ودراجتين ناريتين ومبلغ مالي.