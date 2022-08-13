شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون المسجد النبوى" تنهى المرحلة الأولى لمشروع دار ضيافة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، المرحلة الأولى من مشروع دار ضيافة الأطفال، في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الشريف، وذلك وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي يبلغ مساحته الإجمالية 268 مترا مربعا، الواقع بين مخرج 339 و340 من مخارج ساحات المسجد النبوي، يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد في إعطاء فرصة مناسبة للزوار من أداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.