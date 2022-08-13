شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتسلّم 50 إرهابيًا داعشيًا من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، استلام 50 إرهابيا من الجانب السورى، وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه من خلال التنسيق والتعاون المشترك تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابيا من عناصر تنظيم "داعش" من الذين يحملون الجنسية العراقية بعدما تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية، لافتا إلى أن عملية استلام الإرهابيين تمت عبر منفذ ربيعة الحدودي.