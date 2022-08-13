شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على 10 مناطق فى هيران جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجيش الصومالى السيطرة على 10 مناطق من قبضة ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم /السبت/، أنه "قاد العملية العسكرية الهادفة إلى تحرير تلك المناطق محافظ محافظة هيران علي جيتي عثمان، وضباط من الجيش وقوات الأمن والمخابرات الوطنية وقوات شرطة ولاية هيرشبيلى بالإضافة إلى السكان المحليين".



وقال المحافظ "إن الهدف من العمليات العسكرية المستمرة خلال هذه الأيام القضاء على فلول مليشيا الشباب من كافة مناطق محافظة هيران".