شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر يضرب مدينة بنغازى الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب مدينة بنغازى الليبية زلزال بقوة 5.9 درجة استمرت لعدة ثوان، وقال سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بالهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطى على موقعه الإلكترونى، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية، وأشار المركز إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.