شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السديس: أمن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن أمن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيدا بإنجازات أبطال أمن الدولة الأمنية الاحترافيه والمهنية.

وثمن السديس - في تصريح اليوم /الجمعة/ - الجهود العظيمة للمملكة في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيره، قائلا "إنه لامكان للإرهاب والإرهابيين في بلادنا الغالية، والدولة ماضية بإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد المباركة".



واختتم تصريحه بالتضرع إلى الله -عز وجل- بأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين.



وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة قد صرحً، بأن الجهات الأمنية، تمكنت بفضل الله من تعقب المطلوب رقم 4 في القائمة "عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري"، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.