شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة ومكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض المملكة العربية السعودية منذ أيام لطقس شتوى وأمطار رعدية وغزيرة في مختلف مناطق المملكة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومى عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، السبت، في مختلف مناطق المملكة، وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران بـ السعودية.

ونوه إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك حائل الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر).

ولفت إلى أن الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وشهدت المملكة أمس،الجمعة، تدفق مياه الأمطار كالشلالات من على جبال المضيق بوادي الفرع جنوب المدينة المنورة، حيث أظهر مقطع فيديو متداول كيف تدفقت الشلالات وسط تساقط الأمطار وجريان السيول.

وأوقفت الأمطار الغزيرة والسيول، حركة السير في طريق الهجرة كوبري الحمنة جنوب المدينة، كما شهد شرق ترعة شرق العيص شمال غرب المدينة المنورة قبل مغرب أمس، الجمعة، رعودا وبروقا مع تساقط أمطار غزيرة جدًا وجريان للسيول بالعشاش شمال خيبر.