شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إحباط محاولة لتهريب مليون حبة كبتاجون إلى خارج المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أنها ضبطت مليون حبة كبتاغون مخدرة كانت معدة للتهريب لخارج المملكة بشاحنتين.

وقال الناطق باسم المديرية إن فرق إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع عدد من القضايا خلال الأيام الماضية، وأن تلك العملية كانت أبرز "القضايا النوعية" التي تمكنت فرقة من الإدارة من التعامل معها.

وأوضح الناطق عبر صفحة المديرية في "فيسبوك"، أن الفرقة تابعت "معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج المملكة" وأنه "جرى تحديد كيفية ومكان وطريقة التهريب عبر إخفاء المواد المخدرة داخل شاحنتين محملتين بمادة الكربون".

وأشار إلى أنه تم تحديد أوقات تحركات مركبتي الشحن، وجرى ضبطهما ومن بداخلهما، بعد تفتيشهما والعثور على مليون حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة التي أخفيت داخل أكياس من مادة الكربون.

وتابع المصدر أن أربعة متورطين بالقضية ضبطوا عبر تنفيذ عدد من المداهمات، وأشار إلى أن "العمل جار لضبط باقي المتورطين"، وأنه "جرت مداهمة مزرعة لأحد المشتبه بتورطهم في القضية في محافظة الكرك إلا أنه لم يعثر عليه داخلها وما زال البحث جاريا عنه وعن آخرين معه".

وقال الناطق إن إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال مرحلة عملياتية جديدة تواصل التحقيق وعمليات المداهمة والقبض على تجار ومروجي المواد المخدرة، وأنها تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من التعامل مع عدد من تلك القضايا النوعية التي ما زالت قيد التحقيق، وإنه سيعلن عنها تباعا.