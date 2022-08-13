شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تخصيص أكثر من 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تخصيص أكثر من 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية، وأوضح مسئول عمليات التكرير بشركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة، ميلود عمارة، في تصريح له اليوم، أن تخصيص هذا المبلغ يأتي ضمن ميزانية ضخمة تبلغ 40 مليار دولار لتنفيذ مخطط لمدة 5 سنوات لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية.



وأضاف عمارة أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياوية والتكرير تندرج في إطار استراتيجية بلاده لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق المحلي، وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية، والمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، وكذلك للحد من الاستيراد و من تحويلات العملة الصعبة.



وأشار إلى أن "سوناطراك" نجحت في تصدير أكثر من مليار دولار من المواد البتروكيماوية خلال العام الماضي.