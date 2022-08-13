شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على مواطن و 5 فلسطينيين فى صيدا لحيازتهم أسلحة حربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألقى الجيش اللبنانى القبض على مواطن وخمسة فلسطينيين في مدينة صيدا (جنوبي العاصمة بيروت) لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة.
وأكدت قيادة الجيش اللبناني ،في بيان لها، أن قوة من الجيش نفذت اليوم مداهمات لعدد من المنازل في منطقة (طلعة الهمشري) بمدينة صيدا، وألقت القبض على لبناني وخمسة فلسطينيين، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة.
وأوضحت ان القوة ضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخيرة التي تم تسليمها للجهات المختصة، حيث باشر القضاء المختص التحقيقات مع المتهمين.
يذكرأن، أكد الجيش اللبنانى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقاط تعتبر خرقا للخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الاستثنائي الذي عقد في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده.
وتطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.