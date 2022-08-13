شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على مواطن و 5 فلسطينيين فى صيدا لحيازتهم أسلحة حربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الجيش اللبنانى القبض على مواطن وخمسة فلسطينيين في مدينة صيدا (جنوبي العاصمة بيروت) لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني ،في بيان لها، أن قوة من الجيش نفذت اليوم مداهمات لعدد من المنازل في منطقة (طلعة الهمشري) بمدينة صيدا، وألقت القبض على لبناني وخمسة فلسطينيين، لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة.



وأوضحت ان القوة ضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخيرة التي تم تسليمها للجهات المختصة، حيث باشر القضاء المختص التحقيقات مع المتهمين.